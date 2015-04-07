表格：台湾3月末外汇存底4,146.89亿美元，月减0.75%--央行

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透台北4月7日 - 台湾央行周二公布，3月末外汇存底为4,146.89亿美元，较上月减31.37亿美元或0.75%。
央行表示，欧元兑主要货币贬值，以该货币折算美元后减少的金额，大于外汇存底投资运用的收益。
3月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计3,038亿美元，约当外汇存底的73%。
若不计黄金的持有存量，台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之后。
依据美国财政部的资料，1月底止，台湾是美国国债的第11大持有国家/地区，金额为1,706亿美元，较上月减38亿美元。
全球各国/地区持有美国国债金额请点击(www.treasury.gov/)
以下是外汇存底变化：
外汇存底 较上月变化(%) 外资持有股、债 占外汇存底比例(%)
金额按市价计算
(亿美元) (亿美元)
2015年
3月底 4,146.89 -0.75 3,038 73
2月底 4,178.26 +0.46 3,057 73
1月底 4,159.03 -0.73 2,935 71
2014年
12月底 4,189.80 -0.59 2,875 69
11月底 4,214.66 +0.00 2,943 70
10月底 4,214.76 +0.19 2,874 68
9月底 4,206.96 -0.56 2,799 67
8月底 4,230.66 -0.14 3,028 72
7月底 4,236.61 +0.05 2,955 70
6月底 4,234.54 +0.43 3,016 71
5月底 4,216.51 +0.04 2,853 68
4月底 4,214.95 +0.55 2,681 64
3月底 4,191.99 +0.29 2,578 61
2月底 4,179.78 +0.25 2,483 59
1月底 4,169.35 +0.03 2,439 59
资料来源：台湾央行。(完)
参看台湾外汇存底相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日