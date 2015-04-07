澳洲央行周二连续第二个月维持利率不变，无视市场要求降息的压力，不过鉴于出口价格下滑以及澳元顽 固的高汇率，央行仍打开宽松大门。“委员会判断暂时维持利率不变是适当做法，”澳洲央行总裁史蒂文斯在 月度政策会议后表示。 印度央行维持利率在7.50%不变，选择继续等候以评估通胀压力再做决定，并且给予银行更多时间调整放 款利率，以反应之前的降息举措。分析师预计，如果通胀率仍在2-6%的央行目标范围之内，且莫迪政府能控制 住财政赤字并通过经济改革措施，央行将会再次降息。 美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，联储近十年来首次升息的时间尚不确定，目前政策制 定者必须留意，近期美国经济意外出现的疲态并不预示未来有更大的放缓。杜德利此番言论表明，近期美国一 系列经济数据令人失望，包括上个月非农就业岗位增长大幅下滑，影响到美联储年中左右开始收紧政策的计划 。 菲律宾央行总裁泰谭柯表示，目前货币政策依然适当，但央行准备好在需要时作出调整。央行正在密切关 注大宗商品价格走势以及市场人气的变化。泰谭柯指出，菲律宾今年可望达到2-4%的通胀目标。该国3月通胀 率已降至2.4%。 路透调查显示，继3月意外降息后，韩国央行本周预计将维持利率不变，之后在未来几个月内再次降息。3 4名分析师中有32名表示，韩国央行本周料将按兵不动，但32位就央行下一步行动给出明确预期的分析师中， 有20位都认为央行要么在本周，要么很快会降息。韩国央行周四还将公布修正后的今明两年经济预估，分析师 大多预计央行将下调经济预估，从而可能进一步增强降息预期。 日本央行在周三结束的两日会议中，料将延续2013年推出的购买资产计画，在此同时为更为重要的4月30 日会议奠定基础，届时该行将提出新的长期预估。多位熟悉日本央行思维的消息人士表示，有鉴于薪资成长贫 乏及家庭支出不振，日本央行可能在4月30日检讨过后，调降2016年3月止当前财政年度的核心消费者物价通胀 率预估，目前预估为1.0%。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率12.75% 2015年3月4日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.5% 2015年3月1日降25基点 一年期贷款利率5.35% 2015年3月1日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.75% 2015年3月12日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.25% 2015年2月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率1.75% 2015年3月11日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.5% 2015年3月4日降25基点 附卖回利率6.5% 2015年3月4日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.25% 2015年3月18日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率14% 2015年3月13日降100个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 高琦 审校 李婷仪)