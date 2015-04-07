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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 15:13 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

澳洲央行周二连续第二个月维持利率不变，无视市场要求降息的压力，不过鉴于出口价格下滑以及澳元顽
固的高汇率，央行仍打开宽松大门。“委员会判断暂时维持利率不变是适当做法，”澳洲央行总裁史蒂文斯在
月度政策会议后表示。  
    
    印度央行维持利率在7.50%不变，选择继续等候以评估通胀压力再做决定，并且给予银行更多时间调整放
款利率，以反应之前的降息举措。分析师预计，如果通胀率仍在2-6%的央行目标范围之内，且莫迪政府能控制
住财政赤字并通过经济改革措施，央行将会再次降息。 
    
    美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，联储近十年来首次升息的时间尚不确定，目前政策制
定者必须留意，近期美国经济意外出现的疲态并不预示未来有更大的放缓。杜德利此番言论表明，近期美国一
系列经济数据令人失望，包括上个月非农就业岗位增长大幅下滑，影响到美联储年中左右开始收紧政策的计划
。 
    
    菲律宾央行总裁泰谭柯表示，目前货币政策依然适当，但央行准备好在需要时作出调整。央行正在密切关
注大宗商品价格走势以及市场人气的变化。泰谭柯指出，菲律宾今年可望达到2-4%的通胀目标。该国3月通胀
率已降至2.4%。 
    
    路透调查显示，继3月意外降息后，韩国央行本周预计将维持利率不变，之后在未来几个月内再次降息。3
4名分析师中有32名表示，韩国央行本周料将按兵不动，但32位就央行下一步行动给出明确预期的分析师中，
有20位都认为央行要么在本周，要么很快会降息。韩国央行周四还将公布修正后的今明两年经济预估，分析师
大多预计央行将下调经济预估，从而可能进一步增强降息预期。 
    
    日本央行在周三结束的两日会议中，料将延续2013年推出的购买资产计画，在此同时为更为重要的4月30
日会议奠定基础，届时该行将提出新的长期预估。多位熟悉日本央行思维的消息人士表示，有鉴于薪资成长贫
乏及家庭支出不振，日本央行可能在4月30日检讨过后，调降2016年3月止当前财政年度的核心消费者物价通胀
率预估，目前预估为1.0%。 
        
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.75%              2015年1月21日降25基点
  巴西       Selic利率12.75%                2015年3月4日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.5%     2015年3月1日降25基点
             一年期贷款利率5.35%            2015年3月1日降25基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.75%   2015年3月12日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.25%              2015年2月3日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率1.75%          2015年3月11日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.5%                 2015年3月4日降25基点
             附卖回利率6.5%                 2015年3月4日降25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.25%              2015年3月18日降15基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率1.25%                  2014年12月11日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率14%          2015年3月13日降100个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 高琦 审校 李婷仪)
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