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市场报道 | 2015年 4月 7日 星期二 15:16 BJT

《汇市简讯》1.49期权到期因素压抑英镑/美元，关注英国服务业PMI

0654GMT - 
    * 周二纽约时段有大量行权价在1.49的英镑/美元期权到期，有助于
限制英镑涨势
    * 将到期的期权规模估计为10亿英镑
    * 1.4880-1.4920为周二截至目前的交投区间，1.4871-1.4981为周一
区间
    * 英国3月服务业采购经理人指数(PMI)定于0830GMT公布，预计为57.
0，高于2月的56.7
    * 若PMI数据高于预期，可能促使英镑/美元测试1.4945
    * 1.4945是上周五高位，在美国公布逊于预期的3月非农就业数据后
触及
    (完)
    
         
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    全部现汇报价             

 (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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