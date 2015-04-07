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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 16:39 BJT

台湾央行：共发行7,380亿台币存单，发行余额增116.5亿台币

路透台北4月7日 - 台湾央行周二公布，共发行7,380亿台币存单，含1,300亿一年期定存单。与今日存单到期金额7,263.50亿台币相较，存单发行余额增116.5亿台币。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 5,948.0

91天期 0.93 104.0

182天期 1.05 28.0

364天期 0.571 1,300.0

央行上日发行6,374.8亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)9,276.1亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周四超额准备为964亿台币，累积至周五超额准备为8,210亿台币、加计前期1%的超额准备为9,223亿台币。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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