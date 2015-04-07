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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 15:36 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨，受益于日圆走贬

“上海期胶在中国市场恢复交易后走强，为TOCOM期胶提供了稳定性，”一位驻东京的市场消息人士称。中国市场周一因公共假期休市。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 上涨135元人民币，涨幅1.1%，收于每吨12,880元人民币。

布兰特原油期货周二下跌逾1%，部分回吐隔夜近6%的涨幅；之前高盛集团称，油价需在数月内保持在低位，美国产量增长才可放缓。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶 最新报每公斤139.40美分，下跌0.5美分。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 李婷仪/高琦)
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