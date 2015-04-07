《中国企业债发行日程表》--4月7日

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 长沙市轨道 30 10 4/2簿记建档 5.97% AA+ 4/3-4/8 华泰证券 交通集团 (第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金) 中银国际证券等 ========================================================================================= 海门市 14 7 4/2簿记建档 6.22% AA 4/3-4/8 平安证券 城市发展投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 江苏联峰实业 10 6 4/3簿记建档 *8.40% AA- 4/7-4/9 海通证券
(附第三年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权/张家港经济开发区实业担保)东吴证券 ========================================================================================= 诸暨市 11 7 4/3簿记建档 *6.38% AA 4/7-4/9 中信建投证券 越都投资发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 湖北省 4.5 7 4/2簿记建档 6.15% AA+ 4/3-4/10 长江证券 长江产业投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆市铜梁区 12 7 4/7簿记建档 上限7.10% AA 4/8-4/10 西南证券 金龙城市建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 国家电网 80 7 4/8簿记建档 *上限5.00% AAA 4/9-4/10 中信证券
20 15 *上限5.00% 英大证券
(分别附第5和第10年末发行人和投资人选择权) 国开证券等 ========================================================================================= 石家庄国控 8.5 7 4/8簿记建档 *上限6.20% AA+ 4/9-4/13 国泰君安证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保提供担保) 川财证券 ========================================================================================= 耒阳市城市 7 7 4/9簿记建档 -- AA- 4/10-4/13 广州证券 和农村建设投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 湖南省铁路 11 10 4/9簿记建档 -- AA+ 4/10-4/14 国泰君安证券 投资集团 (第3-6年末每年还10%本金，第7-10年末每年还15%本金) 国开证券 ========================================================================================= 江苏洋口港 9 7 4/9簿记建档 上限6.90% AA 4/10-4/15 申万宏源证券 建设发展集团 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保提供担保) ========================================================================================= 天津铁路建设 24 10 4/10簿记建档 -- AA+ 4/13-4/15 中德证券 投资控股集团 (天津城市基础设施建设投资集团提供担保) 渤海证券 ========================================================================================= 乌鲁木齐 9.9 7 4/10簿记建档 -- AA 4/13-4/15 平安证券 经济开发区建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 滨州中海 5 7 4/10簿记建档 上限7.80% AA- 4/13-4/16 申万宏源证券 创业投资经营 (第3-7年末每年还20%本金/重庆进出口信用担保提供担保) ========================================================================================= 高要市 9 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/16 广州证券 国有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 武汉地铁集团 33 7/15 4/13簿记建档 -- AAA 4/14-4/16 海通证券
(品种一期限15年，第5、第10年末附投资者回售选择权) 银河证券
(品种二期限7年，第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 阳江市恒财 11 7 4/13簿记建档 上限8.28% AA 4/14-4/16 国开证券 城市投资控股 (第3-7年末每年偿还20%本金) 中信建投证券 ========================================================================================= 华南国际工业 15 6 4/10簿记建档 -- AA 4/13-4/17 东兴证券 原料城深圳公司 (附第三年末投资者回售选择权/华南城控股提供担保) ========================================================================================= 广东路桥 20 15 推迟发行 -- AA+ -- 广州证券
(广东省交通集团提供担保) 国泰君安证券 =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日