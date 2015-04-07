中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透伦敦4月7日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：3月底时欧元/美元曾短暂触及1.1037/98阻力区域，但未成功突破。该阻力区包含了3月18日高点及1月低点。过去数日曾经试图重返上述水准，但只要处在该阻力位下方，我们仍预期欧元将下探30年期通道底部1.0573美元，以及3月低点1.0457。
在这下方的重要价位包括1.0080水准以及1.0000/0.9900区域、1985年以来上涨走势的61.8%费波那奇回档位0.9610。若日线意外收在1.1098上方，我们转为短线看多，中期前景趋于中性。上档则是有可能上探2月高点1.1534。
美元/日圆：持续处于两个月阻力线及2月高点119.95/120.48下方，而12月末高点120.82也应会持续成为上档阻力。尽管如此，2月16日低点118.11以及2月低点116.64仍将是焦点所在。
英镑/美元：持续在1.5148及1.4636的区间内波动，4月初于1.4700上方持稳，并开始回探1.5000关卡，但我们预期仍将在1.5000受阻。关键阻力仍是2014-2015年下跌趋势通道阻力线位置1.5267。在受阻于此的情形下，预料仍将维持下跌趋势，目标为1.4700及3月低点1.4636，最终则有可能来到1.4291/29，这是2009年上涨趋势78.6%费波纳奇回档位及2010年低点。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0937 1.0921 +0.15 -9.59 1.2097
美元/日圆 119.78 119.52 +0.22 +0.08 119.68
欧元/日圆 130.99 130.51 +0.37 -9.52 144.77
美元/瑞郎 0.9564 0.9584 -0.21 -3.79 0.9941
英镑/美元 1.4908 1.4878 +0.20 -4.27 1.5573
美元/加元 1.2460 1.2477 -0.14 +7.25 1.1618
澳元/美元 0.7685 0.7589 +1.26 -5.91 0.8168
新西兰元/美元 0.7536 0.7539 -0.04 -3.35 0.7797
欧元/瑞郎 1.0466 1.0472 -0.06 -12.97 1.2026
欧元/英镑 0.7336 0.7341 -0.07 -5.40 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3478 9.3667 -0.20 -1.28 9.4688
美元/挪威克朗 7.9310 7.9584 -0.34 +6.14 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日