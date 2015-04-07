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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 15:57 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦4月7日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：3月底时欧元/美元曾短暂触及1.1037/98阻力区域，但未成功突破。该阻力区包含了3月18日高点及1月低点。过去数日曾经试图重返上述水准，但只要处在该阻力位下方，我们仍预期欧元将下探30年期通道底部1.0573美元，以及3月低点1.0457。

在这下方的重要价位包括1.0080水准以及1.0000/0.9900区域、1985年以来上涨走势的61.8%费波那奇回档位0.9610。若日线意外收在1.1098上方，我们转为短线看多，中期前景趋于中性。上档则是有可能上探2月高点1.1534。

美元/日圆：持续处于两个月阻力线及2月高点119.95/120.48下方，而12月末高点120.82也应会持续成为上档阻力。尽管如此，2月16日低点118.11以及2月低点116.64仍将是焦点所在。

英镑/美元：持续在1.5148及1.4636的区间内波动，4月初于1.4700上方持稳，并开始回探1.5000关卡，但我们预期仍将在1.5000受阻。关键阻力仍是2014-2015年下跌趋势通道阻力线位置1.5267。在受阻于此的情形下，预料仍将维持下跌趋势，目标为1.4700及3月低点1.4636，最终则有可能来到1.4291/29，这是2009年上涨趋势78.6%费波纳奇回档位及2010年低点。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0937 1.0921 +0.15 -9.59 1.2097

美元/日圆 119.78 119.52 +0.22 +0.08 119.68

欧元/日圆 130.99 130.51 +0.37 -9.52 144.77

美元/瑞郎 0.9564 0.9584 -0.21 -3.79 0.9941

英镑/美元 1.4908 1.4878 +0.20 -4.27 1.5573

美元/加元 1.2460 1.2477 -0.14 +7.25 1.1618

澳元/美元 0.7685 0.7589 +1.26 -5.91 0.8168

新西兰元/美元 0.7536 0.7539 -0.04 -3.35 0.7797

欧元/瑞郎 1.0466 1.0472 -0.06 -12.97 1.2026

欧元/英镑 0.7336 0.7341 -0.07 -5.40 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3478 9.3667 -0.20 -1.28 9.4688

美元/挪威克朗 7.9310 7.9584 -0.34 +6.14 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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