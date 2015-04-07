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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 15:41 BJT

日本债市：政府公债价格下滑，20年期公债收益率创三周高点

30年债收益率 升至1.420%，而后弃守多数涨幅，报在1.385%，仅较周一收盘高1基点。

10年债收益率 升2基点至0.355%，而10年期日债期货价格 则跌0.18点至147.65。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.015% +0.0 0.015%

五年期公债 0.095% +1.0 0.085%

10年期公债 0.355% +2.0 0.335%

20年期公债 1.130% +0.5 1.125%

30年期公债 1.385% +1.0 1.375%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.65 -0.18 147.83

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙茉莉/龚芳; 审校 李婷仪)
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