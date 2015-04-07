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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 15:36 BJT

表格：外资在韩国股市买超450亿韩元

路透首尔4月7日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资在
韩国股市买超450亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期       外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     4月 7日        45.0     -107.2          62.9
     4月 6日       -17.5     -108.5         121.3
     4月 3日        45.4       89.6        -131.5
     4月 2日       -15.7      -70.5          99.7
     4月 1日       -63.2      -82.9         122.3
     3月31日       137.2     -106.8         -26.7
     3月30日        75.8      -78.2          16.0
     3月27日       -79.9      -33.2         154.4
     3月26日      -112.4      -68.4         187.5
     3月25日       112.5     -175.9         101.6
     3月24日     　 65.4      -84.9          40.1
     3月23日       145.7       -8.6        -113.8
     3月20日       263.1     -221.7          19.1
     3月19日       396.6     -143.1        -232.5     
     3月18日       329.9     -242.8         -60.8
     ----------------------------------------------
    本月以来        -6.1     -279.4         274.7
    ----------------------------------------------
    今年以来     3,191.7   -3,265.8      -1,129.2
    ---------------------------------------------- (完)
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