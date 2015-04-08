台湾货币市场：4月8日及本提存期资金预期变化一览表

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
路透台北4月8日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素 摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,397.30亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)2,524.8亿台币： 04/09 2,000.50亿台币 04/10 538.50亿台币 04/13 2,144.50亿台币 04/14 969.00亿台币 04/15 1,978.50亿台币 04/16 1,393.70亿台币 04/17 2,035.50亿台币 04/20 616.00亿台币 04/21 5,659.00亿台币 04/22 2,257.50亿台币 04/23 2,938.50亿台币 04/24 257.00亿台币 04/27 6,807.80亿台 币 04/28 1,872.50亿台币 04/29 4,675.50亿台 币 04/30 6,380.80亿台币 --公债还本付息47.39375亿台币。 4/21 89乙1期公债付息19.68125亿台币。 4/23 88乙1期公债付息21.15亿台币。 4/25 103甲7期公债付息6.5625亿台币。 --国库券到期偿还共200亿台币。 4/13 财103-7国库券到期，实际发行额200亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --4/13：央行标售两年期定期存单，金额200亿台币，10日标售。 --4/13：财政部委托央行标售财104-5期国库券，金额250亿台币，天 期为364天期，10日标售。 --4/15：财政部委托央行标售104/7期公债，金额300亿台币，天期为 20年期，10日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。