台湾数据：3月CPI年减0.61%，连续第三个月下跌

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
路透台北4月8日 - 台湾主计总处周三公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.61%，为连续第三个月下跌，路透调查预期为跌0.74%。第一季CPI下跌0.59%。
主计总处称，主因油料费及燃气价格调降，加以水果盛产价跌及3C消费性电子产品价格较上年为低，惟肉类、蛋类、蔬菜及水产品价格相较上年为高，与调理食品、外食费等价格调涨，抵销部分跌幅。
3月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌8.55%。3月CPI较上月经季调后则是升0.55%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
3月 2月
CPI（较上年同期） -0.61 -0.20r
路透调查（较上年同期） -0.74 --
CPI（较上月，经季节调整） +0.55 +0.01
核心CPI（较上年同期） +0.96 +1.78
WPI（较上年同期） -8.55 -8.73r
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)
参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。