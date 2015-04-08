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货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 08:46 BJT

台湾数据：3月CPI年减0.61%，连续第三个月下跌

路透台北4月8日 - 台湾主计总处周三公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.61%，为连续第三个月下跌，路透调查预期为跌0.74%。第一季CPI下跌0.59%。

主计总处称，主因油料费及燃气价格调降，加以水果盛产价跌及3C消费性电子产品价格较上年为低，惟肉类、蛋类、蔬菜及水产品价格相较上年为高，与调理食品、外食费等价格调涨，抵销部分跌幅。

3月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌8.55%。3月CPI较上月经季调后则是升0.55%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

3月 2月

CPI（较上年同期） -0.61 -0.20r

路透调查（较上年同期） -0.74 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.55 +0.01

核心CPI（较上年同期） +0.96 +1.78

WPI（较上年同期） -8.55 -8.73r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)

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