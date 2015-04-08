台湾数据：3月CPI年减0.61%，连续第三个月下跌

路透台北4月8日 - 台湾主计总处周三公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.61%，为连续第三个月下跌，路透调查预期为跌0.74%。第一季CPI下跌0.59%。

主计总处称，主因油料费及燃气价格调降，加以水果盛产价跌及3C消费性电子产品价格较上年为低，惟肉类、蛋类、蔬菜及水产品价格相较上年为高，与调理食品、外食费等价格调涨，抵销部分跌幅。