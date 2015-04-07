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市场报道 | 2015年 4月 7日 星期二 15:57 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑卖盘位于0.7380/85，关注英国服务业PMI

0736GMT

*欧元/英镑卖盘位于0.7380/85附近，0.7385为3月25日高点

*0.7379为周五高点，非农数据后的欧元/美元升势超过英镑/美元升势

*0.7378为周一高点，0.7323-0.7349为目前为止的周二区间

*0830GMT将公布英国3月服务业PMI指数，市场预估57.0，2月为56.7

*若数据好于预期，可能打压欧元/英镑跌向0.73

*服务业在英国经济中占主导地位(完)

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