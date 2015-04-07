希腊政经：议会同意成立委员会，对当初接受纾困的情况进行调查

路透雅典4月7日 - 希腊国会议员周二表决赞成成立一个委员会，对希腊同意接受欧盟和国际货币基金组织(IMF)总计2,400亿欧元(合2,600亿美元)纾困计划时的情形进行检视。

希腊及其债权人目前陷入了紧张关系。希腊自去年8月份就再没有收到任何纾困金援，资金正在迅速耗尽，而且也难以与各方就取得未来纾困资金所需的改革达成一致。

“议会对于引发纾困灾难的主要问题保持五年的沉默之后，今天我们要启动一项程序，将对这个关乎希腊民众的问题给出答案，”希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)在周二稍早的表决前向议员表示。

该委员会由齐普拉斯所在的左翼激进联盟党(Syriza)及其执政伙伴右翼的独立希腊人党提议成立，将审查希腊当初是如何与债权人达成纾困协议的，以及与纾困计划及执行有关的其他问题。

这些问题包括引爆希腊财政危机的2009年预算赤字修正，2012年的债务重组及其希腊银行业的资本重组。

在250名参加投票的议员中，有156人投票赞成，72人反对，22人弃权。

前希腊总理、现任主要反对党领袖的萨马拉斯(Antonis Samaras)指责称，齐普拉斯试图将公众的注意力从经济所面临的迫切问题中转移出去。(完) (编译 汪红英；审校 李婷仪)