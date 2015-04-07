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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 16:20 BJT

《全球汇市》澳元兑美元跳涨逾1%，因澳洲央行维持利率不变

美联储中典型的温和派，纽约联储主席杜德利周一称，他认为就业数据可能在“一定程度上受到暂时性因素的影响”，包括美国冬季大部分地区出现的严寒天气。

周一公布的美国服务业数据显示，3月出口和就业领域出现令人鼓舞的势头，令人期待经济能够从第一季度的放缓快速回升。

欧元兑美元 下跌0.1%报1.0935美元，虽然一系列迹象显示欧元区经济正在复苏，但欧元兑美元在过去几周持续未能站稳在1.10上方，表明市场卖兴仍很浓厚。

美元兑日圆 上涨0.2%报119.75日圆，自上周五非农数据后的低点118.71回升。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0921 1.0976 -0.50 -9.72 1.2097

美元/日圆 119.52 118.96 +0.47 -0.13 119.68

欧元/日圆 130.51 130.54 -0.02 -9.85 144.77

美元/瑞郎 0.9584 0.9517 +0.70 -3.59 0.9941

英镑/美元 1.4878 1.4919 -0.27 -4.46 1.5573

美元/加元 1.2477 1.2482 -0.04 +7.39 1.1618

澳元/美元 0.7589 0.7629 -0.52 -7.09 0.8168

欧元/瑞郎 1.0472 1.0447 +0.24 -12.92 1.2026

欧元/英镑 0.7341 0.7355 -0.19 -5.34 0.7755

新西兰元/美元 0.7539 0.7606 -0.88 -3.31 0.7797

美元/挪威克朗 7.9584 7.9432 +0.19 +6.51 7.4720

欧元/挪威克朗 8.6905 8.7060 -0.18 -3.86 9.0392

美元/瑞典克朗 8.5751 8.5513 +0.28 +10.00 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3667 9.3853 -0.20 -1.08 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李婷仪/刘秀红/陈宗琦/秦德兴; 审校 高琦/蔡美珍/张明钧)
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