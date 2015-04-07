《全球汇市》澳元兑美元跳涨逾1%，因澳洲央行维持利率不变

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
美联储中典型的温和派，纽约联储主席杜德利周一称，他认为就业数据可能在“一定程度上受到暂时性因素的影响”，包括美国冬季大部分地区出现的严寒天气。
周一公布的美国服务业数据显示，3月出口和就业领域出现令人鼓舞的势头，令人期待经济能够从第一季度的放缓快速回升。
欧元兑美元 下跌0.1%报1.0935美元，虽然一系列迹象显示欧元区经济正在复苏，但欧元兑美元在过去几周持续未能站稳在1.10上方，表明市场卖兴仍很浓厚。
美元兑日圆 上涨0.2%报119.75日圆，自上周五非农数据后的低点118.71回升。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0921 1.0976 -0.50 -9.72 1.2097
美元/日圆 119.52 118.96 +0.47 -0.13 119.68
欧元/日圆 130.51 130.54 -0.02 -9.85 144.77
美元/瑞郎 0.9584 0.9517 +0.70 -3.59 0.9941
英镑/美元 1.4878 1.4919 -0.27 -4.46 1.5573
美元/加元 1.2477 1.2482 -0.04 +7.39 1.1618
澳元/美元 0.7589 0.7629 -0.52 -7.09 0.8168
欧元/瑞郎 1.0472 1.0447 +0.24 -12.92 1.2026
欧元/英镑 0.7341 0.7355 -0.19 -5.34 0.7755
新西兰元/美元 0.7539 0.7606 -0.88 -3.31 0.7797
美元/挪威克朗 7.9584 7.9432 +0.19 +6.51 7.4720
欧元/挪威克朗 8.6905 8.7060 -0.18 -3.86 9.0392
美元/瑞典克朗 8.5751 8.5513 +0.28 +10.00 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3667 9.3853 -0.20 -1.08 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李婷仪/刘秀红/陈宗琦/秦德兴; 审校 高琦/蔡美珍/张明钧)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日