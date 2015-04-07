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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 16:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月7日

路透4月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           333,425              -125
    锡             9,855               -60
    铅           231,375            -1,050
    锌           510,950              持平
    铝         3,928,125            -9,900
    镍           431,970              +180
    铝合金        25,800               -60
    NASAA         68,600              -620
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据   库存分布       品种    库存数据    库存分布
 种                                                 
 铜   <MCU-STOC  <0#MCUSTX-LOC  铅      <MPB-STOCK  <0#MPBSTX-LOC
      KS>        -GRD>                  S>          -GRD>
 铝   <MAL-STOC  <0#MALSTX-LOC  锡      <MSN-STOCK  <0#MSNSTX-LOC
      KS>        -GRD>                  S>          -GRD>
 锌   <MZN-STOC  <0#MZNSTX-LOC  铝合金  <MAA-STOCK  <0#MAASTX-LOC
      KS>        -GRD>                  S>          -GRD>
 镍   <MNI-STOC  <0#MNISTX-LOC  NASAA   <MNA-STOCK  <0#MNASTX-LOC
      KS>        -GRD>                  S>          -GRD>
 
 (编译 龚芳; 审校 艾茂林)
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