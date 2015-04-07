欧元债市：欧元区公债收益率下滑，对美国疲弱就业数据做出反应

德国指标10年期公债收益率(殖利率) 下降1个基点，至0.18%。西班牙10期公债收益率 和意大利同期公债收益率 各下降2个基点，分别报1.21%和1.24%。

在欧洲央行万亿欧元购债计划推出一个月以来，多数欧元区债券收益率均接近纪录低位。

尽管围绕希腊在欧元区未来的担忧再度升温，但欧洲央行的计划已使低评级债券的收益率下降。不过分析师和交易商称，购债计划对高评级的德国公债起到支撑作用。

“在美国疲弱非农就业数据公布之后及希腊关键日期到来之前，德国公债应继续获得支撑，”德国商业银行利率分析师Benjamin Schroeder称。

希腊财长瓦鲁法基斯在华盛顿会晤国际货币基金组织(IMF)官员后周日表示，希腊“打算履行所有义务，偿付所有债权人，永远这样”。

希腊政府的资金即将用尽，但其债权人欧盟(EU)与IMF暂时冻结了救助资金的发放，等待希腊政府提出切实的改革措施。

希腊副财长Dimitris Mardas周一称，德国应向希腊支付近2,790亿欧元（3,051.7亿美元），以赔偿纳粹德国对该国的占领。

“希腊周末的消息对市场影响不大，”KBC分析师Piet称。(完)

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