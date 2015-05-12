企业并购：台湾中信金宣布收购台寿保100%股权，交易金额约323.5亿台币

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月12日 - 台湾中信金控 周二宣布将发行新股收购台湾人寿 100%股权，换股比例为1股台寿保普通股换1.44股中信金普通股，及1股台寿保特别股换1股中信金特别股。此桩交易总金额约当323.5亿台币。
本案由摩根士丹利担任独家财务顾问，中信金控与台湾人寿将于今年6月29日召开股东会审议通过股权转换且待主管机关核准后始生效。
中信金控并购台寿保案一波三折，2013年谈定价金约260亿台币左右的指标合并案，却在2014年宣告破局 ；今年台湾人寿大股东龙邦国际 重新授权台寿保经营团队启动与金控公司或金融机构洽谈整并，包含此前破局的中信金控在内 ，才能破镜重圆。
台寿保集团包括台湾人寿及百分百持有的子公司：台湾保资融、台寿保产险，以及君龙人寿(中国)50%股权及未来资产投信40%股权。
台寿保今收高1.67%，报30.4台币，中信金亦收扬2.2%，报23.2台币。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。