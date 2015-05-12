企业并购：台湾中信金宣布收购台寿保100%股权，交易金额约323.5亿台币

路透台北5月12日 - 台湾中信金控 周二宣布将发行新股收购台湾人寿 100%股权，换股比例为1股台寿保普通股换1.44股中信金普通股，及1股台寿保特别股换1股中信金特别股。此桩交易总金额约当323.5亿台币。

本案由摩根士丹利担任独家财务顾问，中信金控与台湾人寿将于今年6月29日召开股东会审议通过股权转换且待主管机关核准后始生效。

中信金控并购台寿保案一波三折，2013年谈定价金约260亿台币左右的指标合并案，却在2014年宣告破局 ；今年台湾人寿大股东龙邦国际 重新授权台寿保经营团队启动与金控公司或金融机构洽谈整并，包含此前破局的中信金控在内 ，才能破镜重圆。

台寿保集团包括台湾人寿及百分百持有的子公司：台湾保资融、台寿保产险，以及君龙人寿(中国)50%股权及未来资产投信40%股权。