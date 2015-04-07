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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 16:49 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及日高，稍早数据显示英国3月服务业增速强劲

路透伦敦4月7日 - 英镑兑欧元周二升至日高，稍早公布的英国服务业PMI数据显示3月该国服务业增长强劲。

英国3月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)触及八个月高位58.9，为逾一年来最大涨幅。2月指数为56.7。

英镑兑欧元 从数据发布前的约0.73升至0.7289。

英镑兑美元短暂升至1.49，随后回落至1.4874，日内持平。

英国股市FTSE 100指数 在数据公布后仍为上涨1.2%。(完) (编译 王洋; 审校 李婷仪)
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