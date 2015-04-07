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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 16:43 BJT

企业并购：TNT董事长“确信”欧盟将批准联邦快递收购计划

路透阿姆斯特丹4月7日 - 荷兰包裹运送服务商TNT Express 董事长Antony Burgmans周二表示，他深信联邦快递(FedEx) 对TNT的收购计划将不会落入和联合包裹(优比速,UPS) 的收购提案一样命运；UPS之前提出收购TNT，最终被欧盟监管机关挡下。

“这项收购计划更加单纯，”他在阿姆斯特丹召开的记者会上表示，“我们已经详细研究过所有的细节，而且深具信心。上一次我们认为是可行但复杂的，不过这一次我们非常肯定这项计划获得欧盟首肯。”(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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