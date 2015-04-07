更新版 1-中国汇市：人民币收跌结束五连涨，节后购汇增多及美指急升打压

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
* 人民币午盘由升转跌，结束五连涨
* 中间价升至七周高点
* 清明节后出境游等购汇盘较多
* 尾盘因美元指数狂涨，人民币回吐升幅 (更新收盘报价和评论)
路透上海/北京4月7日 - 人民币兑美元即期 周二收跌结束连五日升势，中间价则创七周新高。交易员称，开盘大行做多人民币情绪较高，但升幅因离岸人民币波动有限而受制，加之清明节后购汇盘较多，尾盘欧元急跌推升美元指数 狂涨，终令人民币午盘由升转跌。
他们并指出，6.1850-6.19元附近是200日均线的位置，对美元技术支撑较强；且目前中国央行引导人民币升值预期不强，机构倾向在该价位附近获利了结，等待新的方向指引。
“可能清明节有人出境游，造成(今天)整个市场购汇比较多，一般节后购汇(还信用卡)都会比较多。”一股份制行交易员称。
他并指出，从技术面上看6.1920附近是美元很强的支撑位；后市关键还看央行是否会任由人民币重拾跌势，若6.20关口被有效跌破，则人民币汇率续跌至6.22元将成定局。
“央行现在没有迫切的升值期望，没有明显做升值动作，而客户的结汇量在上升，这也是央行希望的，”一城商行交易员表示，“远期客户结汇也不少，(早上)一年期美元兑人民币掉期点都下探至1,610，完全回吐了年内涨幅。”
自3月3日人民币汇率创出29个月新低之后，汇价逐步企稳反弹，截止上周五收盘人民币已经基本收复了年初以来的跌幅。
全球汇市方面，澳元兑美元周二上涨逾1%，可望取得两周多来最大单日涨幅，此前澳洲央行维持利率不变，令许多原本预期降息的投资人感到意外。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1983 6.1950 -0.05% 中间价 6.1305 6.1348 0.07% 成交额 174亿美元
日内美元/人民币相对于中间价最大 1.11% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 91 6.1894 6.1985 2015年来即期升贬值幅度 0.09% 1年期美元/人民币掉期升水 1700
离岸人民币市场,北京时间17:02 今日 上日 1年期NDF 6.3140/6.319 6.3048 CNH即期 6.1979/6.2 6.1949
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 黄凯/张喜良)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日