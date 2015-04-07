《路透晚报》--4月7日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收高1.3%创近两周高位，因预期美联储推迟升息

日本股市日经指数周二涨至近两周高点，得益于美联储可能推迟升息的预期。日经指数收升1.3%至19,640.54点，创3月25日以来最高收位。能源板块涨幅居前，受助于周一原油价格上扬。东证股价指数涨1.1%至1,578.55点。

--中国股市：沪综指收升2.5%再创逾七年新高，银行板块受消息刺激领涨大盘

中国股市沪综指收升2.5%再创逾七年新高。分析师指出，目前入市的投资者迅速增加，资金汇集效应逐步显现，推动大盘价升量增，银行板块今日受周末利好消息刺激领涨大盘。不过当前股指累计升幅已大，投资者对后市分歧将逐渐增加，料股指高位震幅将开始加大。

沪综指收报3,961.38点，涨97.45点或2.52%，此前收盘高点为2008年3月14日的3,962.67点

--香港股市逢假期休市。

--汇市：澳元兑美元跳涨逾1%，因澳洲央行维持利率不变

澳元兑美元上涨逾1%，可望取得两周多来最大单日涨幅，此前澳洲央行维持利率不变，令许多原本预期降息的投资人感到意外。澳元从央行公布决议之前的约0.76美元上涨至0.7711美元，为一周最高位。

与此同时，美元几乎全部扳回非农数据弱于预期所引发的跌势，美元指数持于97.07，从周一低点96.329反弹，美国非农数据的影响被证实只是短暂的。欧元兑美元下跌0.1%报1.0935美元，欧元兑美元在过去几周持续未能站稳在1.10上方，表明市场卖兴仍很浓厚。

--欧元债市：欧元区公债收益率下滑，对美国疲弱就业数据做出反应

欧元区公债收益率下滑，因美国上周五发布的非农就业数据意外疲弱，可能更进一步推迟对美联储升息时点的预期，压抑美国的借贷成本--欧洲公债收益率通常紧盯美国公债走势。

德国指标10年期公债收益率(殖利率)下降1个基点，至0.18%。西班牙10期公债收益率和意大利同期公债收益率各下降2个基点，分别报1.21%和1.24%。在欧洲央行万亿欧元购债计划推出一个月以来，多数欧元区债券收益率均接近纪录低位。

--国际油市：布兰特原油跌逾1%，之前高盛预期油价仍将保持低位

布兰特原油期货跌向每桶57美元，因市场出现供应过剩加剧迹象，此前伊朗石油官员告诉路透，一个伊朗代表团本周访问北京，讨论伊朗石油和天然气项目问题，并推动更多石油销售。此外，高盛报告称，油价需在数月内保持在低位，美国产量增长才可放缓。

0850GMT，布兰特5月原油期货跌0.79美元至每桶57.33美元。美国5月原油期货跌0.81美元至每桶51.33美元。

--全球金市：金价在七周高点下方持稳，因美元持坚

金价在七周高点下方持稳，因美元重拾上行动力，不过美联储加息时间的不确定性，支持金价持于每盎司1,200美元上方。0852 GMT，现货金交投于每盎司1,208.50美元，下跌5.90美元。

--金属期市：伦铜攀升，不过中国需求疑虑仍抑制涨幅

伦敦期铜上扬，但全球最大金属消费国中国增长放缓的担忧犹存，遏制了买盘。0855GMT，LME期铜上涨0.79%，报每吨6,027.50美元。上海6月期铜上涨0.4%至每吨43,480元人民币。