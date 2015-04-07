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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 17:07 BJT

金属期市：伦铜攀升，不过中国需求疑虑仍抑制涨幅

0708GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.7%，至每吨6,018美元，上日收盘下跌1.1%。

LME期铜上周跌至3月20日以来的最低水平每吨5,952.50美元，难以重获自1月底以来的反弹势头，因季节性需求异常疲弱，且精炼铜供应充足。铜价在1月底跌至每吨5,400美元下方，创逾五年低点。

上海期交所6月期铜 涨0.4%，至每吨43,480元人民币(7,019美元)。

LME期镍 逆转稍早涨势，跌向上周创下的近六年低点，目前下跌1.9%，至每吨12,770美元。一位交易商称，上海市场再度出现卖盘，这拖累LME铜价下跌。

另外，蒙古总理周日称，该国很快将结束谈判，将放行用于扩张该国最大煤和铜矿的80亿美元资金。(完)

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(编译 孙茉莉/汪红英；审校 王洋/龚芳)
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