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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 17:31 BJT

《中国新债预测》10年国债利率均值3.61%，定位接近二级市场

* 招标品种: 财政部今年第五期记账式附息国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(8日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.59%-3.65%

* 预测均值: 3.61%(按各家机构预测值平均)

路透北京4月7日 - 中国财政部周三将招标发行10年期固息国债。路透调查显示，地方债大规模供给压力犹在，即使央行春节后四度调降逆回购利率引导资金价格下行，亦难改现券弱势。震荡市下，预计明日新债定位接近二级，均值落在3.61%。

交易员并称，目前市场对收益率曲线增陡预期较重，10年期国债料因此承压，虽然定位向二级靠拢，但整体需求可能有限。

“最近长端(利率债)市场都不太好，地方债供给压力大，机构配置都比较谨慎。”上海一银行交易员称。

中国央行公开市场周二逆回购操作小幅缩量，利率则再降10个基点(bp)，为今年春节后第四次下调；近期二级市场资金价格持续快速下行，目前水平已明显低于逆回购，今日公开市场利率走低的跟跌意味更浓。

华东一券商分析师谈到，机构普遍预期接下来的地方债及利率债供给高峰将带动现券收益率持续上行，因此投资户多观望等待，“并不是需求不行，而是大家不急于出手。”

在中国财政部3月发布1万亿元人民币的地方政府债券置换存量债务办法后，首个省级的置换额度出台。安徽省经财政部核定，获得第一批置换额度322亿元，置换后的融资成本将降低到5%左右。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.5720%。

明日招标新债为财政部今年第五期记账式附息国债，全部为竞争性招标，采用混合式招标方式，标的为利率，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债具体招标时间为4月8日上午10:35-11:35，4月9日开始计息，利息按半年支付。招标结束至4月13日进行分销，4月15日起上市交易。(完) (发稿 华小萌; 审校 曾祥进)
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