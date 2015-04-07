《中国新债预测》10年国债利率均值3.61%，定位接近二级市场

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
* 招标品种: 财政部今年第五期记账式附息国债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(8日)10:35-11:35
* 受访人数: 9位(银行、券商)
* 预测区间: 3.59%-3.65%
* 预测均值: 3.61%(按各家机构预测值平均)
路透北京4月7日 - 中国财政部周三将招标发行10年期固息国债。路透调查显示，地方债大规模供给压力犹在，即使央行春节后四度调降逆回购利率引导资金价格下行，亦难改现券弱势。震荡市下，预计明日新债定位接近二级，均值落在3.61%。
交易员并称，目前市场对收益率曲线增陡预期较重，10年期国债料因此承压，虽然定位向二级靠拢，但整体需求可能有限。
“最近长端(利率债)市场都不太好，地方债供给压力大，机构配置都比较谨慎。”上海一银行交易员称。
中国央行公开市场周二逆回购操作小幅缩量，利率则再降10个基点(bp)，为今年春节后第四次下调；近期二级市场资金价格持续快速下行，目前水平已明显低于逆回购，今日公开市场利率走低的跟跌意味更浓。
华东一券商分析师谈到，机构普遍预期接下来的地方债及利率债供给高峰将带动现券收益率持续上行，因此投资户多观望等待，“并不是需求不行，而是大家不急于出手。”
在中国财政部3月发布1万亿元人民币的地方政府债券置换存量债务办法后，首个省级的置换额度出台。安徽省经财政部核定，获得第一批置换额度322亿元，置换后的融资成本将降低到5%左右。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.5720%。
明日招标新债为财政部今年第五期记账式附息国债，全部为竞争性招标，采用混合式招标方式，标的为利率，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债具体招标时间为4月8日上午10:35-11:35，4月9日开始计息，利息按半年支付。招标结束至4月13日进行分销，4月15日起上市交易。(完) (发稿 华小萌; 审校 曾祥进)
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路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日