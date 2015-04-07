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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 16:57 BJT

中国外汇：2014年末外债余额同比增长2.5%，外债风险总体可控--外管局

路透北京4月7日 - 中国国家外汇管理局周二公布，中国2014年末外债余额为54,793亿元人民币（等值8,955亿美元），同比增长2.5%。

外管局称，从币种结构看，登记外债余额中，美元债务占80%，欧元债务占6%，日元债务占4%，特别提款权和港币等其他外币债务合计占比10%。

从期限结构看，中长期外债余额为16,788亿元人民币（等值2,744亿美元），占30.6%，同比增长7.5%；短期外债余额为38,005亿元人民币（等值6,211亿美元），占69.4%，同比增长0.4%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占70.5%。

据初步计算，2014年末，中国外债负债率为8.64%；债务率为35.19%；偿债率为1.91%；短期外债与外汇储备的比例为17.78%，均在国际公认的安全线以内，中国外债风险总体可控。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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