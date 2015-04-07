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市场报道 | 2015年 4月 7日 星期二 17:11 BJT

英国金融：央行将密切关注数额巨大的经常帐赤字--FPC会议记录

委员会成员还表示，“脆弱的”市场流动性也是一大担忧，尽管对于造成这种现象的原因众说纷纭。会议记录还指出了有关部分金融企业做市活动减少的担忧。

银行将做市获利减少的原因归咎于一系列资本新规。

委员会称，英国的银行所受希腊风险的影响相对较低。目前希腊正在与国际金主协商解决其融资困境。

不过该委员会也指出，“如若希腊及国际金主谈崩，未能达成协议，则可能会给英国带来重大影响。”(完) (编译 秦德兴/刘秀红；审校 张明钧/孙茉莉)
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