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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 17:20 BJT

台湾金融：保险业参与国际债发行未对中短期公债有影响--金管会

路透台北4月7日 - 台湾金管会周二称，保险业积极参与国际债券发行并未对台湾中短期公债有影响。

去年下半年以来，金管会开放保险业参与国际债券发行可不计入海外投资上限，这排挤了对台湾公债、尤其是长券端的需求。因公债标售的殖利率攀高，去年下半年至今年，财政部对多档公债标售截标，引发市场不满。

财政部因此发文请柜买中心及央行、金管会等相关单位，针对公债标售可能做出的调整多所讨论。

金管会引述柜买中心统计分析表示，国际板债券松绑前后保险业者2-10年期公债的得标比率并未变化，财政部2014年11月及12月发行之10年期公债出现增额发行，且影响公债流标尚有其他因素，包括预期市场利率将走高、期别及增额发行，因此，保险业积极参与国际债券市场的发行并未对台债的中短期公债发行有所影响。

金管会表示，已修正银行法及银行发行金融债券办法，放宽银行发行债券类金融商品的规范，鼓励银行针对境内专业机构投资人之需求，设计相关债券类商品。据悉，近期有一家本地银行规划提出申请发行可循环的金融债券，显示金管会所推动的金融进口替代政策逐渐显现成效，有助于强化本地银行开发新种金融商品之竞争力。(完) (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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