台湾金融：保险业参与国际债发行未对中短期公债有影响--金管会

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透台北4月7日 - 台湾金管会周二称，保险业积极参与国际债券发行并未对台湾中短期公债有影响。
去年下半年以来，金管会开放保险业参与国际债券发行可不计入海外投资上限，这排挤了对台湾公债、尤其是长券端的需求。因公债标售的殖利率攀高，去年下半年至今年，财政部对多档公债标售截标，引发市场不满。
财政部因此发文请柜买中心及央行、金管会等相关单位，针对公债标售可能做出的调整多所讨论。
金管会引述柜买中心统计分析表示，国际板债券松绑前后保险业者2-10年期公债的得标比率并未变化，财政部2014年11月及12月发行之10年期公债出现增额发行，且影响公债流标尚有其他因素，包括预期市场利率将走高、期别及增额发行，因此，保险业积极参与国际债券市场的发行并未对台债的中短期公债发行有所影响。
金管会表示，已修正银行法及银行发行金融债券办法，放宽银行发行债券类金融商品的规范，鼓励银行针对境内专业机构投资人之需求，设计相关债券类商品。据悉，近期有一家本地银行规划提出申请发行可循环的金融债券，显示金管会所推动的金融进口替代政策逐渐显现成效，有助于强化本地银行开发新种金融商品之竞争力。(完) (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日