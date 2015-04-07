版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 7日 星期二 17:20 BJT

欧洲已公布经济指标--2015/4/7

国家          时间   较前月(季)(%)       上月(季)(%)           较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国             第四季            +0.6  f           +0.5  f                 +3.0  f
 德国             第四季            +0.7  r           +0.1  f                 +1.6  r
 法国             第四季            +0.1  r           +0.3  f                   --  
 意大利           第四季            持平  r           -0.1  f                 -0.5  r
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国                2月            +0.3              -0.9                    持平  
 德国                3月            +0.5  p           +0.9  f                 +0.3  p
 法国(HICP)          2月            +0.7              +0.1  f                 -0.3  
 意大利(HICP)        3月            +2.0  p           +0.3  f                 +0.1  p
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国                2月            +0.2              -0.4  r                 -1.8  
 德国                2月            +0.1              -0.6                    -2.1  
 法国                1月            -0.9              -0.9                      --  
 意大利              1月            -1.1              -0.7  r                 -2.9  
 
 失业率                        当月(季)%         上月(季)%                          
 英国             11-1月             5.7               5.7                          
 德国                3月             6.4  @            6.5  @                       
 法国             第四季            10.4  p           10.3  r                       
 意大利              1月            12.6  @           12.7  @ r                     
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐