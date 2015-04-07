欧洲汇市：英国服务业PMI协助英镑走坚，但大选不确定性限制涨幅

中国货币市场：逆回购恢复不改资金紧势，MLF意外未予续作谨慎心态渐重

路透北京5月3日 - 中国央行公开市场逆回购昨日暂停一次后，周三恢复并录得单日净 投放，但未能改变银行间市场资金持紧局面，大行供给仍然稀少；交易员称，MLF（中期借 贷便利）意外未予续作，虽逆回购放量，但市场谨慎心态渐浓，且5月为传统财政缴款大月 ，短期资金面不容乐观。 华南一银行交易员说，“跟昨天差不多，还是很紧呀，大行都不怎么出，最近一直都这 样，而且今天算上MLF的话，还是净回笼的。” 他并表示，由于5月是传统的缴款大月，且6月又面临半年末考核，所以预计未来两个月 资金面整体上不会有明显的改善；而且从央行姿态来看，为了配合金融去杠杆，央行只可能 进行局部的维稳，总体偏紧。 华东一银行交易员亦表示，“MLF没做有点意外，因为昨天有传（会做），不过早上看 到OMO放量，也基本猜到今天不会续了，只不过这样使得大家更谨慎了。” 中国央行公开市场昨日暂停一次后，今日进行总额2,000亿元人民币的逆回购操作，对 冲600亿元的到期规模后，单日净投放1,400亿元。不过今日还有2,300亿元的MLF到期，目前 未予