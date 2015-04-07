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市场报道 | 2015年 4月 7日 星期二 17:48 BJT

欧洲汇市：英国服务业PMI协助英镑走坚，但大选不确定性限制涨幅

英镑兑美元 下跌0.1%，至1.4866美元，在数据公布后很快升至1.4900美元。

“毫无疑问，围绕即将到来的大选的风险阻碍英镑兑美元夺取任何地盘，英镑即便取得任何涨幅，也是有限的，而且基本上是兑欧元取得的，”FxPro的资深分析师Angus Campbell说。

英镑贸易加权指数 在过去五周全都下跌，过去三周兑欧元也走低。

上周四举行了英国大选前的主要电视辩论，没有任何政党取得明显优势，突显出围绕5月7日投票结果的不确定性。

英国首相卡梅伦所在的保守党和米利班德领导的工党在民调中的支持率很接近，但两个政党均可能无法获得多数席位。

对冲英镑大幅波动风险的两个月期权获得稳健的需求，表明市场紧张情绪升温。(完)

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(编译 艾茂林/汪红英；审校 蔡美珍/高琦)
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