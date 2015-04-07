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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 17:53 BJT

澳洲金融：监管机构ASIC就利率决定公布前的澳元波动进行调查

路透悉尼4月7日 - 澳洲证券监管机构正在调查外汇市场的可疑交易，今天澳元在澳洲央行宣布维持利率水平不变前数秒出现跳涨。

这是连续第三个月在澳洲央行公布政策声明前出现不同寻常的交易。

澳洲央行今天宣布将利率水平维持在2.25%的记录低点前，澳元兑美元 大幅上涨。

澳洲证券和投资委员会(ASIC)在声明中表示，将调查澳洲央行公布利率决定前澳元的交易。

ASIC称，目前也在调查今年2月和3月澳洲央行公布利率决定前很短的时间里外汇市场的波动。

澳元兑美元今天一度触及0.7711，目前报0.7687，日内上涨1.28%。澳元在上周触及六年来的低点。

澳洲央行对路透的评论请求没有立即做出回应。(完) (编译 秦德兴; 审校 张明钧)
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