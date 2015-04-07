《图表新闻》国际原油期货新格局：布兰特取代美国原油的指标合约地位

布兰特原油期货 的未平仓合约升至纪录高位，并且超越美国原油期货未平仓合约的数量也创下纪录高位，因更多的交易员持有布兰特原油仓位，以更为真实的反映全球市场的状况。

截至3月末，洲际交易所(ICE)布兰特原油未平仓合约增加至199万口，而纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货的未平仓合约则为172万口。

长期以来，西德克萨斯中质油(WTI)一直是主要的指标原油期货，因美国作为全球最大能源消费国、进口国和原油交易国的地位。随着页岩油气的开发，这个态势在这个十年出现了变化。美国转而成为全球主要的产油国，进口需求减少。与此同时，美国禁止原油出口意味着本国原油只能在本国存储。这拉动WTI原油价格下降，以至于无法反映全球市场状况，并且也降低了其对于交易员的对冲吸引力。

2014年末，布兰特原油未平仓合约超越美国原油期货。据银行业人士，当年布兰特在几种大宗商品指数中的权重增加，而WTI原油则下降。JBC Energy Asia的高管Richard Gorry表示，WTI曾几何时一直是金融市场参与者的青睐油品，但随着更多的对冲基金转向布兰特原油，这似乎发生了改变。

“我认为如果WTI仍是一个地区性原油品种，那么布兰特原油将继续受益。如果美国能解除出口限制，WTI原油或能够再度取得主导地位，但美国不太可能这么做，” Gorry说。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)