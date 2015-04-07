更新版 1-台湾货币市场：短率贴近低位，外资汇入令旬初资金情势更显宽松

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
* 外资汇入令旬初资金情势更宽松
* 拆借需求低迷及短票供不应求
* 债券附买回利率续持稳低位 (更新拆款及央行发行存单数据)
记者 詹静宜
路透台北4月7日 - 台湾银行间短率周二贴近低位。资金调度人士指出，时序跨入新的提存期，整体资金情势宽松，加以近期外资汇入亦垫高银行间资金水位；惟短票等资金去化管道有限及资金拆借需求低迷，令短率盘旋低档。
交易人士表示，旬初金融体系向来资金多但需求不振，且短线外资汇入让市场资金更显宽裕，增添市场资金去化难度，本周短率料将贴紧低位。
〞欧系外资汇入很多，相较于上月，本月资金去化比较辛苦，〞一位官股银行交易人士说。
但有一美系外资保管行资调人士称，外资汇入款应该都流入股市，才能支撑近日台股表现，对旬初资金情势影响应该有限。
他们也说，今日为清明连续假期后第一个上班日，资金到单落点并不多，部分银行偏向观察客户端资金动向，资金调度倾向保守操作。
台币兑美元 周二收升1.51角，创逾四个月高位。汇银人士表示，因 上周五公布的3月美国非农就业数据不如预期，令清明长假期间累积的美元卖压倾泄而出，且美元多头承接力 道疲弱，使得台币表现相对强势。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.388%；今日区间落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.415%。一周拆款利率落在0.380%-0.500%，同上日；两周拆款利率落在0.410-0.450%，上日0.390-0.450%。
**短票量能增温但仍供不应求**
短票方面，大型票券商交易员表示，因今日为连假后第一个交易日，短票发行量偏少，预计本周发票量将逐渐增温，其中以周四及周五为最多；但目前票量仍无法满足银行端及投信端的资金去化需求，令短票利率续处低档。
“现在钱多票少，交投顶多到期续作为主。”一位大型票券商交易员说。
交易员并表示，由于劳退基金要求委外全权股票代操的投信在投资股市之外，资金短期停泊在债票券的固定收益至少达到0.63%的规定，近期已将代操基金短票承作天期拉长至三个月，且承作余额也大幅缩减。
30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.58-0.60%，同上日。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日(4月2日)30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.593%，前日在0.595%，成交量206亿台币，上日为97亿。
台湾央行周二公布，共发行7,380亿台币存单，含1,300亿一年期定存单。与今日存单到期金额7,263.50亿台币相较，存单发行余额增116.5亿台币。
周一台湾金融市场因公众假期休市一日，周二至周五央行存单到期金额为1兆1,199.8亿台币，本周余日到期情况分别为：周三1,397.30亿台币；周四2,000.50亿台币；周五538.50亿台币。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为293亿台币，累积超额准备为3,184亿台币、加计前期1%的超额准备为4,490亿台币。
**债券附买回利率持稳低位
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日