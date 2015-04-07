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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 18:10 BJT

印尼股市：总统佐科相信本国股指能够触及6,000点，但未给出时间表

路透雅加达4月7日 - 印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)称，他对印尼股指 到达6,000点持乐观态度，但并未给出具体时间表。这一点位较当前水准高出8.6%左右。

印尼股指周二收报5,523点。

“该指数表现乐观，印尼市场的投资者信心非常好，”佐科在周二参观印尼证交所时表示。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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