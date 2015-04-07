欧洲金融：西班牙标售短期国库券，平均得标收益率首度降至负值

路透马德里4月7日 - 在欧洲央行1万亿欧元(1.1万亿美元)的资产购 买计划进入第二个月之际，初级市场周二标售的西班牙短期公债平均得标 收益率(殖利率)首度降至负值。 西班牙标售了总额为46.5亿欧元的6个月期国库券以及12个月期国库 券，略高于45亿欧元左右的目标水平，两种债券得标利率均创新低。 6个月期国库券平均收益率降至负0.002%，一个月前为0.036%。12个 月期国库券平均收益率从3月的0.067%降至0.006%。 财政部标售7.25亿欧元的6个月期国库券，认购倍数为5倍，标售的39 亿欧元一年期公债认购倍数为1.9倍。 西班牙指标10年期公债收益率在2012年欧元区经济危机最严重的时候 一度跳涨至超过7.5%，在欧洲央行总裁德拉吉承诺采取一切措施保护欧元 后，收益率一直呈下降趋势。 0900GMT，西班牙10年期公债在二级市场交易于1.17%附近。(完) (编译 秦德兴; 审校 李婷仪)