版本:
中国
债券 | 2015年 4月 7日 星期二 20:15 BJT

欧洲金融：西班牙标售短期国库券，平均得标收益率首度降至负值

路透马德里4月7日 - 在欧洲央行1万亿欧元(1.1万亿美元)的资产购
买计划进入第二个月之际，初级市场周二标售的西班牙短期公债平均得标
收益率(殖利率)首度降至负值。
        
    西班牙标售了总额为46.5亿欧元的6个月期国库券以及12个月期国库
券，略高于45亿欧元左右的目标水平，两种债券得标利率均创新低。
    
    6个月期国库券平均收益率降至负0.002%，一个月前为0.036%。12个
月期国库券平均收益率从3月的0.067%降至0.006%。
    
    财政部标售7.25亿欧元的6个月期国库券，认购倍数为5倍，标售的39
亿欧元一年期公债认购倍数为1.9倍。
    
    西班牙指标10年期公债收益率在2012年欧元区经济危机最严重的时候
一度跳涨至超过7.5%，在欧洲央行总裁德拉吉承诺采取一切措施保护欧元
后，收益率一直呈下降趋势。
    
    0900GMT，西班牙10年期公债在二级市场交易于1.17%附近。(完)    
  
 (编译 秦德兴; 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐