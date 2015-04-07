版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 18:42 BJT

台湾金融：金管会将修订保险法，明年起依资本适足率分四级管理

路透台北4月7日 - 台湾金管会周二公布，为配合保险法增订立即纠正措施机制，将修订保险业资本适足性管理办法，依保险业资本适足率分资本适足、资本不足、资本显着不足及资本严重不足等四个等级采不同的监理措施，将于明年起实施。

金管会今天发布新闻稿表示，修订办法明定保险业应揭露每营业年度及每半营业年度的资本适足率及揭露时点，但2015年上半年度及以前年度的资本适足率得以“250%以上，未达300%”等五等级表示揭露。

金管会并指出，将修订“境外基金管理办法”部分条文，修正重点包括境外基金管理机构或其集团企业在台管理资产达一定规模，或将所管理资产委由台湾业者全权委托投资达一定规模者，才可在台募集及销售境外基金，并给予一年的缓冲期。

金管会并称，修正重点亦包括境外基金管理机构或其集团企业于一年缓冲期内已提出具体设立证券投信事业、证券投顾事业经营全权委托投资业务或将所管理资产规模委由台湾全权委托投资业者代操的计画者，将再给予一年之执行期限。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐