国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差双双改善

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透新加坡4月7日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周二稍稍改善，不过 交易员预计炼厂的维护期结束将加剧供给过剩态势，从而降低裂解价差。 路透数据显示，5月柴油裂解价差上涨0.25美元，至每桶较新加坡报 价升水14.23美元；而航煤裂解价差则上涨0.20美元至每桶14.03美元。 交易员表示，亚洲的炼厂预计将在5月结束维护，加剧供过于求的态 势，与此同时需求一直相对不温不火。 他们并称，较廉价的原料可能会刺激炼厂继续最大化产能，反过来将 增加油品产量。 印尼当地媒体周二报导，该国今年可能增加燃料进口，因该国能源企 业Pertamina计划将其六座炼厂的一座减产，以降低成本。 不过媒体援引Pertamina执行长Dwi Soetjipto的话称，进口增幅可能 会很小，因自去年以来印尼的优质汽油和柴油的消费量一直在下降。 一位在新加坡的交易员称，马来西亚的Petronas可能出售26万桶含硫 500ppm、船期为4月21-23日的柴油，价格为每桶较新加坡报价贴水0.60美 元。但未能立即确认。 新加坡现货市场上，BP以每桶较新加坡4月7-13日平均报价贴水0.20 美元的价格，从道达尔买入15万桶船期为4月22-26日的500ppm柴油。 壳牌以较新加坡4月24-30日平均报价平价的水准，从联合石化手中购 入15万桶船期为4月26-30日的500ppm柴油。 摩根士丹利以较新加坡4月21-27日平均报价升水1.30美元的价格，向 维多出售20万桶船期为4月23-27日的10ppm柴油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 龚芳)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日