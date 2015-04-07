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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 18:55 BJT

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差双双改善

路透新加坡4月7日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周二稍稍改善，不过
交易员预计炼厂的维护期结束将加剧供给过剩态势，从而降低裂解价差。
    
    路透数据显示，5月柴油裂解价差上涨0.25美元，至每桶较新加坡报
价升水14.23美元；而航煤裂解价差则上涨0.20美元至每桶14.03美元。
    
    交易员表示，亚洲的炼厂预计将在5月结束维护，加剧供过于求的态
势，与此同时需求一直相对不温不火。
    
    他们并称，较廉价的原料可能会刺激炼厂继续最大化产能，反过来将
增加油品产量。
    
    印尼当地媒体周二报导，该国今年可能增加燃料进口，因该国能源企
业Pertamina计划将其六座炼厂的一座减产，以降低成本。
    
    不过媒体援引Pertamina执行长Dwi Soetjipto的话称，进口增幅可能
会很小，因自去年以来印尼的优质汽油和柴油的消费量一直在下降。
    
    一位在新加坡的交易员称，马来西亚的Petronas可能出售26万桶含硫
500ppm、船期为4月21-23日的柴油，价格为每桶较新加坡报价贴水0.60美
元。但未能立即确认。
    
    新加坡现货市场上，BP以每桶较新加坡4月7-13日平均报价贴水0.20
美元的价格，从道达尔买入15万桶船期为4月22-26日的500ppm柴油。
    
    壳牌以较新加坡4月24-30日平均报价平价的水准，从联合石化手中购
入15万桶船期为4月26-30日的500ppm柴油。
    
    摩根士丹利以较新加坡4月21-27日平均报价升水1.30美元的价格，向
维多出售20万桶船期为4月23-27日的10ppm柴油。(完)
         
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 (编译 王洋; 审校 龚芳)
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