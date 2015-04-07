国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差双双改善

路透新加坡4月7日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周二稍稍改善，不过 交易员预计炼厂的维护期结束将加剧供给过剩态势，从而降低裂解价差。 路透数据显示，5月柴油裂解价差上涨0.25美元，至每桶较新加坡报 价升水14.23美元；而航煤裂解价差则上涨0.20美元至每桶14.03美元。 交易员表示，亚洲的炼厂预计将在5月结束维护，加剧供过于求的态 势，与此同时需求一直相对不温不火。 他们并称，较廉价的原料可能会刺激炼厂继续最大化产能，反过来将 增加油品产量。 印尼当地媒体周二报导，该国今年可能增加燃料进口，因该国能源企 业Pertamina计划将其六座炼厂的一座减产，以降低成本。 不过媒体援引Pertamina执行长Dwi Soetjipto的话称，进口增幅可能 会很小，因自去年以来印尼的优质汽油和柴油的消费量一直在下降。 一位在新加坡的交易员称，马来西亚的Petronas可能出售26万桶含硫 500ppm、船期为4月21-23日的柴油，价格为每桶较新加坡报价贴水0.60美 元。但未能立即确认。 新加坡现货市场上，BP以每桶较新加坡4月7-13日平均报价贴水0.20 美元的价格，从道达尔买入15万桶船期为4月22-26日的500ppm柴油。 壳牌以较新加坡4月24-30日平均报价平价的水准，从联合石化手中购 入15万桶船期为4月26-30日的500ppm柴油。 摩根士丹利以较新加坡4月21-27日平均报价升水1.30美元的价格，向 维多出售20万桶船期为4月23-27日的10ppm柴油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 龚芳)