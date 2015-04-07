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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 19:41 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水为将近两周内最阔幅度

路透新加坡4月7日 - 亚洲380-cst燃料油价差周二下滑至将近两周以来的最大贴水，一反过去三个交易日价差收窄的情况，而现货交易强劲卖兴也带来压力。

路透数据显示，380-cst燃料油每吨贴水扩大1.83美元，每吨较新加坡现货报价贴水2.21美元，价差为六周内最大。

贸易商Gunvor在售出船货给BP之后，就坚持380-cst品级每吨319美元的报价，或者相当于每吨贴水约2.25-2.33美元。

交易员说，虽然需求持续缓慢，但重质馏分油的供应持续膨胀，炼油利润强劲令燃料油产量增加。

受到炼油利润劲扬的带动，中东及印度浮现更多4月和5月供应的船货。

Kuwait Petroleum Corp拟标售102,500吨燃料油，包括75,000吨380-cst重质燃料油和27,500吨380-cst船用燃料油，船期为4月12-13日，周三将截止投标。

现货交易有两笔成交。

BP从Gunvor采购两笔20,000吨的380-cst级船货，船期都是5月2-6日，每吨价格319美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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