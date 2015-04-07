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市场报道 | 2015年 4月 7日 星期二 19:48 BJT

美国个股：波音第一季净订单与交机数量皆胜过空中客车

路透巴黎4月7日 - 根据周二公布的数据显示，美国波音公司 第一季新飞机净订单与交机数皆优于欧洲对手空中客车(Airbus,空中巴士)。

两家公司在传统上较为迟缓的第一季新机订单表现各擅胜场，但在波音公布创记录的第一季交机数量之后，拉大了和空客之间的交机数差距。

空客表示，1-3月之间锁定的总订单量为121架飞机，优于波音的116架。

但在取消与不同机型转换的调整后，空客的净订单为101架，落后于波音的110架。

空客去年以全年净订单1,456架领先领先波音的1,432架。两家公司今年所定的目标均显示市况将放缓。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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