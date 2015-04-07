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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 19:31 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货回跌，市场担忧产量增加及印尼征收出口税

路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周二下跌，结束连三日涨
势，因市场担忧棕榈油供给增加，且来自产油大国印尼的竞争料将更加激
烈。
    
    交易商们指出，印尼计划对毛棕榈油及加工产品出口课税，可能令市
场需求转向马来西亚，这反倒将迫使印尼卖家降价以维持吸引力。印尼占
全球产出约52%。 
    
    指标棕榈油6月期货 下跌1.1%，至每吨2,208马币(林吉特)(
608美元)。总成交量为40,373口，高于35,000口的平均量
    
    对马来西亚毛棕榈油产量强劲回升的疑虑，助长价格的下跌压力；其
3月跌幅超过6%，为2014年8月以来最大跌势。
    
    路透对六名种植者、交易商及分析师所做调查显示，马国3月棕榈油
库存可能增至175万吨，为四个月来首度上升，因该国产出增加抵销出口
需求。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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