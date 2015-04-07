东南亚股市：延续涨势，菲律宾股市再度刷新收盘记录

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透曼谷4月7日 - 东南亚股市周二上涨，关于美国可能推迟升息时间的预期心理，提 振了全球股市人气，菲律宾主要股指连续七个交易日刷新收盘记录高点。 菲律宾股市 收涨0.6%至8,098.68点，改写周一创下的收盘记录8,053.74。菲律宾 3月通胀年增率较预期缓慢，给予菲国央行更多维持政策利率稳定的空间。 马来西亚股市 连涨四日，收高0.7%至1,856.51点，创下去年9月以来最高收位。 马来西亚股市已处于超买，其14日相对强弱指标(RSI)从周一的66.9跳升至71.29。高于 70即显示市场处于超买。 涨跌 当日 今年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 423.23 1.59 +0.38 +3.03 410.77 新加坡 3465.62 12.71 +0.37 +2.99 3365.15 马来西亚 1856.51 13.57 +0.74 +5.41 1761.25 泰国 1549.53 13.48 +0.88 +3.46 1497.67 印尼 5523.29 43.26 +0.79 +5.67 5226.95 菲律宾 8098.68 44.94 +0.56 +12.01 7230.57 越南 548.11 5.14 +0.95 +0.45 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日