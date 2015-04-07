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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 19:29 BJT

东南亚股市：延续涨势，菲律宾股市再度刷新收盘记录

路透曼谷4月7日 - 东南亚股市周二上涨，关于美国可能推迟升息时间的预期心理，提
振了全球股市人气，菲律宾主要股指连续七个交易日刷新收盘记录高点。
    
    菲律宾股市 收涨0.6%至8,098.68点，改写周一创下的收盘记录8,053.74。菲律宾
3月通胀年增率较预期缓慢，给予菲国央行更多维持政策利率稳定的空间。
    
    马来西亚股市 连涨四日，收高0.7%至1,856.51点，创下去年9月以来最高收位。
    
    马来西亚股市已处于超买，其14日相对强弱指标(RSI)从周一的66.9跳升至71.29。高于
70即显示市场处于超买。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   423.23     1.59   +0.38   +3.03   410.77
    新加坡                   3465.62    12.71   +0.37   +2.99  3365.15
    马来西亚                  1856.51    13.57   +0.74   +5.41  1761.25
    泰国                      1549.53    13.48   +0.88   +3.46  1497.67
    印尼                      5523.29    43.26   +0.79   +5.67  5226.95
    菲律宾                     8098.68    44.94   +0.56  +12.01  7230.57
    越南                        548.11     5.14   +0.95   +0.45   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
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    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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