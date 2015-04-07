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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 21:35 BJT

美国热股：联邦快递洽购荷兰TNT Express，前者股价盘初涨逾3%

路透4月7日 - 联邦快递(FedEx) 提出以44亿欧元(48亿美元)收购荷兰包裹运送服务商TNT Express ，而在两年之前联合包裹(优比速,UPS) UPS.N 也曾提出收购TNT计画，但遭到主管机关挡下，因担心可能会妨碍市场竞争。

联邦快递盘初股价上涨3.32%至172.20美元，上日收报166.67美元。(完)
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