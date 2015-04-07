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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 21:36 BJT

美国热股：加拿大将出脱通用汽车剩余持股，通用盘初股价下跌

路透4月7日 - 加拿大政府投资部门称，同意将所持通用汽车剩余的近7,340万股出售给高盛。

通用汽车盘初股价下跌1.66%至36.05美元，上日收报36.66美元。(完)
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