国际油市：亚洲石脑油裂解价差持续反弹，触及四日高位

路透新加坡4月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周二持续上涨至每吨109.7 3美元，触及四个交易日以来的日内新高，买家对于使用更多液化石油气( LPG)做为石脑油替代品的预期，因LPG价格持坚而破灭。 在亚洲的一些炼厂，LPG做为炼化给料可以替代约15%的石脑油。 “但由于并非所有买家认为LPG价格够低，因此这只是少量可行的方 案，”北亚一名交易员表示。 一般来说，LPG每吨的价格一定会比石脑油低至少50美元。 韩国方面，交易商表示，三星道达尔石化与SK能源各出售了一笔5月 下半月以中程油轮运送、每吨较日本报价升水15-19美元的石脑油船货， 报价以离岸价格(FOB)计算。 亚洲汽油裂解价差则从六日低点每桶11.53美元的价位反弹，为3月31 日以来最高水平。 新加坡现货市场有一笔石脑油交易与三笔汽油交易。 壳牌石油以每桶71.38美元售予维多公司4月28日至5月2日装运的95辛 烷汽油船货；并以以每桶72.50美元售予SK能源4月22-26日装运的97辛烷 汽油船货。 PTT以每桶68.68美元售予BP 4月27日至5月1日装运的92辛烷汽油船货 。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)