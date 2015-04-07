国际油市：亚洲石脑油裂解价差持续反弹，触及四日高位

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透新加坡4月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周二持续上涨至每吨109.7 3美元，触及四个交易日以来的日内新高，买家对于使用更多液化石油气( LPG)做为石脑油替代品的预期，因LPG价格持坚而破灭。 在亚洲的一些炼厂，LPG做为炼化给料可以替代约15%的石脑油。 “但由于并非所有买家认为LPG价格够低，因此这只是少量可行的方 案，”北亚一名交易员表示。 一般来说，LPG每吨的价格一定会比石脑油低至少50美元。 韩国方面，交易商表示，三星道达尔石化与SK能源各出售了一笔5月 下半月以中程油轮运送、每吨较日本报价升水15-19美元的石脑油船货， 报价以离岸价格(FOB)计算。 亚洲汽油裂解价差则从六日低点每桶11.53美元的价位反弹，为3月31 日以来最高水平。 新加坡现货市场有一笔石脑油交易与三笔汽油交易。 壳牌石油以每桶71.38美元售予维多公司4月28日至5月2日装运的95辛 烷汽油船货；并以以每桶72.50美元售予SK能源4月22-26日装运的97辛烷 汽油船货。 PTT以每桶68.68美元售予BP 4月27日至5月1日装运的92辛烷汽油船货 。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日