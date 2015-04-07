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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 20:29 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差持续反弹，触及四日高位

路透新加坡4月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周二持续上涨至每吨109.7
3美元，触及四个交易日以来的日内新高，买家对于使用更多液化石油气(
LPG)做为石脑油替代品的预期，因LPG价格持坚而破灭。
    
    在亚洲的一些炼厂，LPG做为炼化给料可以替代约15%的石脑油。
    
    “但由于并非所有买家认为LPG价格够低，因此这只是少量可行的方
案，”北亚一名交易员表示。
    
    一般来说，LPG每吨的价格一定会比石脑油低至少50美元。
    
    韩国方面，交易商表示，三星道达尔石化与SK能源各出售了一笔5月
下半月以中程油轮运送、每吨较日本报价升水15-19美元的石脑油船货，
报价以离岸价格(FOB)计算。
    
    亚洲汽油裂解价差则从六日低点每桶11.53美元的价位反弹，为3月31
日以来最高水平。
    
    新加坡现货市场有一笔石脑油交易与三笔汽油交易。
    
    壳牌石油以每桶71.38美元售予维多公司4月28日至5月2日装运的95辛
烷汽油船货；并以以每桶72.50美元售予SK能源4月22-26日装运的97辛烷
汽油船货。
    
    PTT以每桶68.68美元售予BP 4月27日至5月1日装运的92辛烷汽油船货
。(完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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