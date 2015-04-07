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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 21:37 BJT

美国热股：波音首季订单及交机数量皆胜过空客，前者股价盘初小涨

路透4月7日 - 周二数据显示，美国波音公司 第一季新飞机净订单与交机数皆优于欧洲对手空中客车(Airbus,空中巴士)。

波音盘初股价上扬0.71%至152.00美元，上日收报150.93美元。(完)
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