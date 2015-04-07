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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 21:36 BJT

美国热股：贝莱德将关闭或整合部分货币市场基金，盘初股价小升

路透4月7日 - 华尔街日报(WSJ)报导，全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock) 将关闭或整合一些货币市场基金，以因应最近的监管改革。

贝莱德盘初股价小涨0.14%至367.51美元，上日收报366.98美元。(完)
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