版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 7日 星期二 21:44 BJT

美国股市：开盘小涨；联邦快递寻求并购TNT消息提振股价

路透纽约4月7日 - 美国股市周二开盘小涨，延续标准普尔500指数连续两个交易日的涨势；包括联邦快递寻求并购荷兰同业TNT Express等交易，意味着企业认为市场仍具投资价值。

道琼工业指数 上涨40.34点，或0.23%，报17,921.19点；标普500指数 上涨2.32点，或0.11%，报2,082.94点；Nasdaq综合股价指数 上涨4.67点，或0.09%，报4,921.98点。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐