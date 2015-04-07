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货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 03:04 BJT

表格：美国2月消费者信贷增加155.2亿美元，1月修正后为增加108亿美元

路透华盛顿4月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二公布，美国2月消费者信贷增加155.2亿美元，预估为增长125亿美元，1月经修正后为增加108亿美元，前值为增长115.6亿。

消费者信贷和前月比较(单位为百万美元)：

2月 1月 (前值)

消费者信贷　　 15,515 10,796 11,561

循环信贷 　　 -3,677 -1,002 -1,160

非循环信贷 　　　　 19,193 11,798 12,721 消费者信贷和上年同期的变动百分比：

2月 1月 (前值)

消费者信贷 　 　 5.59 3.91 4.18

循环信贷 　　　　 -4.97 -1.35 -1.57

非循环信贷 　　　　 9.44 5.83 6.29

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