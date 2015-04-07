欧洲汇市：英国服务业PMI扶助英镑上涨，但选举不确定性限制涨幅

中国汇市：人民币早盘放量微升，关注晚间美联储利率政策声明
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
路透伦敦4月7日 - 英镑兑欧元周二触及日高，稍早公布的数据显示3月英国服务业强劲增长，不过下月英国大选前的不确定性限制了英镑涨幅。
英国3月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)触及八个月高位58.9，高于2月的56.7，显示2015年第一季整体经济成长加速。
英镑兑欧元 在数据公布后起初升至0.7289英镑，随后回落至0.7295，日内涨幅仍有0.6%。
英镑兑美元 微涨至1.4898美元，在数据公布后一度升至1.4900美元。
“毫无疑问，围绕即将到来的大选的风险阻碍英镑兑美元上涨，英镑即使取得任何涨幅，也是有限的，”FxPro的资深分析师Angus Campbell说。
英镑贸易加权指数 在过去五周全都下跌，过去三周兑欧元也走低。
在上周四举行英国党首电视辩论后，民调显示没有任何政党可稳操胜券，突显出围绕5月7日投票结果的不确定性。
民调显示，英国首相卡梅伦所属的保守党和米利班德领导的工党都不可能获得议会多数席位。
剩余的支持票被多个较小的政党瓜分，暗示要组成联合政府可能也不容易，为组成脆弱的少数政府开启大门。
对冲英镑大幅波动风险的两个月期权获得稳健的需求，表明市场紧张情绪升温。(完)
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日
路透北京5月3日 - 中国央行公开市场逆回购昨日暂停一次后，周三恢复并录得单日净 投放，但未能改变银行间市场资金持紧局面，大行供给仍然稀少；交易员称，MLF（中期借 贷便利）意外未予续作，虽逆回购放量，但市场谨慎心态渐浓，且5月为传统财政缴款大月 ，短期资金面不容乐观。 华南一银行交易员说，“跟昨天差不多，还是很紧呀，大行都不怎么出，最近一直都这 样，而且今天算上MLF的话，还是净回笼的。” 他并表示，由于5月是传统的缴款大月，且6月又面临半年末考核，所以预计未来两个月 资金面整体上不会有明显的改善；而且从央行姿态来看，为了配合金融去杠杆，央行只可能 进行局部的维稳，总体偏紧。 华东一银行交易员亦表示，“MLF没做有点意外，因为昨天有传（会做），不过早上看 到OMO放量，也基本猜到今天不会续了，只不过这样使得大家更谨慎了。” 中国央行公开市场昨日暂停一次后，今日进行总额2,000亿元人民币的逆回购操作，对 冲600亿元的到期规模后，单日净投放1,400亿元。不过今日还有2,300亿元的MLF到期，目前 未予