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市场报道 | 2015年 4月 7日 星期二 23:00 BJT

欧洲汇市：英国服务业PMI扶助英镑上涨，但选举不确定性限制涨幅

路透伦敦4月7日 - 英镑兑欧元周二触及日高，稍早公布的数据显示3月英国服务业强劲增长，不过下月英国大选前的不确定性限制了英镑涨幅。

英国3月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)触及八个月高位58.9，高于2月的56.7，显示2015年第一季整体经济成长加速。

英镑兑欧元 在数据公布后起初升至0.7289英镑，随后回落至0.7295，日内涨幅仍有0.6%。

英镑兑美元 微涨至1.4898美元，在数据公布后一度升至1.4900美元。

“毫无疑问，围绕即将到来的大选的风险阻碍英镑兑美元上涨，英镑即使取得任何涨幅，也是有限的，”FxPro的资深分析师Angus Campbell说。

英镑贸易加权指数 在过去五周全都下跌，过去三周兑欧元也走低。

在上周四举行英国党首电视辩论后，民调显示没有任何政党可稳操胜券，突显出围绕5月7日投票结果的不确定性。

民调显示，英国首相卡梅伦所属的保守党和米利班德领导的工党都不可能获得议会多数席位。

剩余的支持票被多个较小的政党瓜分，暗示要组成联合政府可能也不容易，为组成脆弱的少数政府开启大门。

对冲英镑大幅波动风险的两个月期权获得稳健的需求，表明市场紧张情绪升温。(完)
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