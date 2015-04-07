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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 23:36 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.015%，投标倍数为3.83

路透华盛顿4月7日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.015 中值 0.000 低值 0.000 投资 0.015

价格/得标 价格 99.998833 高值得标比率 14.16% 投标倍数 3.83 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,518,800 总投标 114,762,098,800 竞争性投标得标 29,736,125,100 非竞争性投标得标 264,393,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/04/09 到期日 2015/05/07 CUSIP码 912796FF1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)
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