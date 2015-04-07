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货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 01:07 BJT

表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.865%，投标倍数为3.25

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路透华盛顿4月7日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.865 中值 0.835 低值 0.700

价格 99.660163 高值得标比率 68.36% 投标倍数 3.25 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,006,600 总投标 78,059,926,600 竞争性投标得标 23,787,644,000 非竞争性投标得标 62,362,600 FED附加 　 0 一级交易商投标 59,906,000,000 一级交易商得标 9,399,360,000 直接投标 5,647,000,000 直接得标 2,632,000,000 间接投标 12,294,564,000 间接得标 11,756,284,000 发行细节 发行日 2015/04/15 到期日 2018/04/15 CUSIP码 912828K25

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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