欧元债市：欧元区公债收益率下跌，对美国非农就业数据和ECB购债作反应

欧元区金融：欧洲央行向经济挹注的资金90%沉淀在五大富裕国家--研究

路透法兰克福5月2日 - 欧洲央行周二公布的一项研究表明，该央行为推动欧元区经济而注入的额外资金约有90%沉淀在区内五个最富裕的国家。