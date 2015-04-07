欧元债市：欧元区公债收益率下跌，对美国非农就业数据和ECB购债作反应

美元汇率：知名债券基金经理人冈德拉克称，美元将保持温和走软趋势
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
* 欧元区公债在复活节假期后对美国经济数据作反应
* 欧洲央行购债规模超过了月度目标
* 希腊是市场焦点所在，该国偿还IMF贷款日期临近
路透伦敦4月7日 - 欧元区公债收益率周二下滑，之前美国公布意外疲弱的就业数据，市场因而认为全球宽松货币政策支撑资产价格的时间将长于原先预期。
美国上周五公布3月非农就业岗位增加仅12.6万个，远低于预期的24.5万个。数据公布时欧洲市场适逢假期休市。
该就业报告可能更进一步推迟对美国联邦储备理事会(FED/美联储)的升息时点预期，压抑美国的借贷成本--欧洲公债收益率通常紧盯美国公债走势。
德国指标10年期公债收益率(殖利率) 下跌1个基点，报0.18%。西班牙10年期公债收益率 和意大利10年期公债收益率 下跌6-7个基点，分别报1.19%和1.20%。
自欧洲央行3月9日实施购债计划一个月以来，多数欧元区债券收益率均接近纪录低位。
欧洲央行周二表示，3月买入约610亿欧元区公债和其他证券，略多于每月600亿欧元目标。
尽管对希腊留在欧元区的忧虑重燃，但欧洲央行购债计划拉低评级较低的欧元区公债收益率。
希腊财长瓦鲁法基斯在华盛顿会晤国际货币基金组织(IMF)官员后周日表示，希腊“打算履行所有义务，偿付所有债权人，永远这样”。
希腊副财长Dimitris Mardas周一称，德国应向希腊支付近2,790亿欧元（3,051.7亿美元），以赔偿纳粹德国对该国的占领。
希腊10年期公债 收益率下挫22个基点，报11.77%。(完)
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
路透悉尼/惠灵顿5月3日 - 新西兰元周三上扬，之前新西兰公布强劲就业报告，强化了未来数月该国央行利率稳定的前景；但澳元则下跌。
路透法兰克福5月2日 - 欧洲央行周二公布的一项研究表明，该央行为推动欧元区经济而注入的额外资金约有90%沉淀在区内五个最富裕的国家。